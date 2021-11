Per Sanac nuova gara per cercare acquirenti

Grande attenzione per la pattuglia BT e quel cellulare che non smette di squillare

La procedura, accolta con favore anche dai sindacati, è stata annunciata nell'ambito del tavolo odierno sulla vertenza convocato dal ministero

MASSA — Una nuova gara con ricerca di acquisto da aprire entro metà Dicembre e concludere nel giro di 4 mesi: è la nuova prospettiva per Sanac, la cui vertenza vede appesi al filo del comparto siderurgico nazionale e non solo 110 lavoratori per lo stabilimento di Massa.

La novità dello sblocco della procedura è stata annunciata oggi dai commissari straordinari dell'azienda nel corso del tavolo convocato dal ministero per lo sviluppo economico sulla vertenza. Vi hanno preso parte i rappresentanti del Mise, i commissari straordinari di Sanac appunto, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di istituzioni ed enti locali delle località dove si trovano stabilimenti Sanac ovvero, oltre a Massa, anche Liguria, Piemonte e Sardegna.

Per la Regione Toscana era presente il consigliere del presidente per il lavoro, Valerio Fabiani, che ha sottolineato l'esigenza di far ripartire gli ordinativi della principale committente, ovvero Acciaierie per l'Italia: "La ripresa in tempi rapidi degli ordini, oggi in via di esaurimento, è una condizione indispensabile per garantire la continuità produttiva dello stabilimento Sanac di Massa", ha evidenziato Fabiani.

La nuova gara nelle intenzioni dovrebbe individuare acquirenti e dunque dare all'azienda una possibilità di sviluppo. La notizia è accolta con favore da parte sindacale, con Uil che teme più che altro per i tempi lunghi, forse troppo per la tenuta dello stabilimento apuano. Contestata invece l'assenza di Acciaierie per l'Italia: “Stiamo giocando a carte con un fantasma", si rammarica il segretario di Uiltec Toscana Nord Massimo Graziani.

L'auspicio collettivo è che Sanac si presenti all'appuntamento con la gara in piena operatività così da scongiurare, come spiegato anche da Fabiani, "il ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori e il depauperamento del valore complessivo dell’azienda". Certo l'orizzonte va ampliato, con la Regione a chiedere una prospettiva di sviluppo unitaria per la filiera dell'acciaio come asset strategico.