Verso la zona rossa il promemoria sulle scuole

L'amministrazione comunale ricorda che l'attività in presenza è sospesa per ogni ordine e grado di istruzione, compresi gli asili nido

MASSA — "Il Comune di Massa comunica l'attivazione della didattica a distanza per tutte le sezioni dei servizi educativi per l'infanzia e per le scuole di ogni ordine e grado e, contestualmente, la momentanea sospensione dei servizi di refezione e del trasporto scolastico per le scuole che ne usufruiscono": è il promemoria che l'amministrazione comunale rivolge ai cittadini in vista dell'ingresso del territorio regionale toscano in zona rossa.

Da lunedì 29 marzo fino al 6 aprile la Regione Toscana entra infatti nella fascia di restrizioni prevista per il massimo rischio di contagio da Covid-19 per via dell'indice di contagio superiore alla soglia di 250 ogni 100.000 abitanti: "Le misure restrittive si applicheranno quindi anche sul territorio comunale e riguardano, tra le altre, la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado se non con lo svolgimento delle attività esclusivamente con modalità a distanza", rammenta il Comune.

Anche negli asili nido, quindi, a partire da lunedì 29 saranno realizzate attività a distanza al fine di consentire ai bambini di mantenere il rapporto con le educatrici, una continuità delle attività educative e la socializzazione con gli altri bambini. Il provvedimento, ricorda l'amministrazione comunale, è attivo fino al prossimo 6 aprile. Eventuali proroghe di chiusura saranno determinate dal ministero della salute sulla base dell'evoluzione dell'epidemia sanitaria in corso e del nuovo decreto legge allo studio del governo, che entrerà in vigore a partire dal 7 aprile.