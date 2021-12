A tutta birra in auto col lampeggiante tarocco

Era blu come quello mezzi di polizia o di soccorso ma lui, 32 anni e residente a Pisa, se l'era installato da solo. I carabinieri lo hanno denunciato

MONTIGNOSO — Quando i carabinieri della stazione di Montignoso l'hanno incrociato per la via, di notte a lampeggiante acceso mentre andava a tutta birra, beh no: non pareva uno di loro. E poi così: senza sirena. No, qualcosa non tornava.

Chi era? L'hanno fermato per un controllo ed ecco chi era: un privato cittadino residente a Pisa benché di origini massesi, che si era installato da sé solo sulla sua propria auto il dispositivo simile a quello autorizzato solo per forze dell'ordine e mezzi di soccorso.

Non a caso lui, 32 anni, ha tentato di giustificarsi dicendo di averlo usato per accompagnare un familiare all'ospedale Noa di Massa. Fosse come fosse, i carabinieri hanno sequestrato il lampeggiante e denunciato l'uomo che adesso dovrà rispondere del reato di possesso ingiustificato di segni e distintivi contraffatti.

Il 32enne aveva anche tentato la fuga. Quando i militari hanno provato a fermare il suo veicolo, sulle prime lui aveva tirato dritto. Solo alcune centinaia di metri dopo, a seguito di un breve inseguimento, i carabinieri l'hanno fermato e sottoposto a controllo.