Risorse per l'SOS alle famiglie in crisi Covid

Un progetto ammesso a finanziamento dalla Regione, ed ecco nuovi fondi per erogare contributi economici e servizi oltre che ulteriori buoni spesa

MONTIGNOSO — In arrivo altri 70.000 euro per sostenere le famiglie a seguito dell'emergenza Covid-19. La Regione Toscana infatti ha ammesso a finanziamento il progetto SOS Covid. Mai più soli assegnando alla Zona distretto Apuane - che comprende i Comuni di Montignoso, Massa e Carrara - un totale di 1.666.972 euro che verrà utilizzato sotto forma di contributi economici per il pagamento dell’affitto, sostegno alimentare e attività socio-assistenziale/socio educativa a domicilio, anche in caso di positività al Covid-19.

Per la quota di Montignoso il Comune ha chiara la destinazione: "Risorse essenziali che garantiscono un aiuto prezioso alle nostre famiglie – ha detto soddisfatto il sindaco Gianni Lorenzetti – che tanto hanno sofferto a causa di tutte le conseguenze dirette e indirette che questa pandemia ha determinato con effetti sulla vita quotidiana, sia dal punto di vista sociale che economico. Continuiamo un percorso di assistenza alle fasce più deboli".

"Saremo così in grado di attivare nuovi Buoni Spesa – spiega l'assessore Giorgia Podestà – da 25 e 50 euro utilizzabili come nelle precedenti modalità presso i punti vendita locali, comprese le farmacie".

Le domande si possono presentare già da oggi e fino al 31 Luglio autocertificando la propria condizione di necessità e bisogno e compilando il modulo allegato al bando. È tutto reperibile sul sito istituzionale del Comune di Montignoso in homepage nella sezione Avvisi Comunali, per ulteriori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali telefonando allo 0585/8271201-203.