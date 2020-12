Covid, i nuovi contagi sono 21

Resta stabile l'andamento nel territorio provinciale che si mantiene però tra quelli col più alto tasso di notifica. Oggi zero vittime

PROVINCIA DI MASSA CARRARA — Con 21 nuovi casi di contagio da coronavirus Covid-19, nel territorio provinciale di Massa Carrara l'andamento dei nuovi positivi rimane stabile. E oggi non ci sono nuove vittime. Il dato arriva dal bollettino emesso come ogni giorno dalla Regione Toscana, in cui Massa Carrara rimane comunque provincia tra quelle a più alto tasso di notifica.

Con i nuovi positivi odierni, il totale sul territorio provinciale sale a 7.494 persone contagiate.

A livello di Asl Nord Ovest i nuovi contagi odierni sono stati 171, con 12.045 persone attualmente in isolamento per aver avuto contatti con persone positive. I guariti invece sono 288 in più rispetto a ieri.

Proprio al bollettino della Asl Nord Ovest è affidata la mappatura territoriale dei nuovi casi, ovvero 14 in zona Apuane (Carrara 5, Massa 7, Montignoso 2) e 7 in Lunigiana (Aulla 3, Fivizzano 1, Pontremoli 1, Villafranca in Lunigiana 2).

Quanto ai ricoverati, mentre l'ospedale di Pontremoli continua ad essere Covid free, invece al Noa di Massa sono 68, di cui 11 in terapia intensiva.

