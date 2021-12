Arte e solidarietà a braccetto nell'asta benefica

Il clamoroso gioco delle coppie per la corsa al Colle (e perché le coppie non sono quelle che sembrano)

Festa dell'Immacolata d'arte e beneficenza per sostenere l'associazione M'aMa-Dalla Parte dei Bambini che si occupa di affidi e adozioni

CARRARA — Festa dell'Immacolata d’arte e beneficenza a Carrara per sostenere le attività dell’associazione M'aMa-Dalla Parte dei Bambini che si occupa di affidi e adozioni. Si chiude mercoledì 8 Dicembre alle 16 alla Maac Mari Gallery di via Finelli, nel centro storico di Carrara, la collettiva d’arte con le opere di Arianna Cordiviola, Michele Monfroni, Francesca Menconi, Alberto Gasparotti, Ilaria Bertagnini, Andrea Polenta e 817 Venezia per il coordinamento di Emma Castè.

“Il ricavato dell’asta – spiega la Castè – sarà devoluto alla rete formata dal gruppo di professioniste del sociale e mamme adottive, affidatarie, biologiche impegnate nel trovare una famiglia, e quindi una casa, a bambini che una famiglia ed una casa l’hanno persa. L’arte, e per questo ringrazio gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa, vuole essere di esempio e di stimolo. Acquistare un’opera significa aiutare un bambino”.

L’iniziativa sarà accompagnata anche da un momento musicale con l’esibizione di Lisa Pastine alla chitarra e con la partecipazione del soprano Shelly Musa. In scaletta brani di Tárrega, Lobos, Mertz e Cohen.