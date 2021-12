Alla Caravella si demolisce la tribuna fatiscente

Afghanistan, donne in piazza a Kabul: i talebani sparano per disperdere protesta

Con poco meno di 50mila euro è in arrivo la riqualificazione dell'area con l'abbattimento del fabbricato e area rifinita anche con vegetazione

CARRARA — Via libera alla demolizione della tribuna della Caravella. La giunta comunale ha approvato la delibera con il progetto relativo all’intervento di demolizione, a seguito del recente parere favore della Soprintendenza delle Belle Arti. Le opere, per una spesa totale di oltre 48mila euro, prevedono la demolizione del fabbricato, pericolante e fatiscente, e lo smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta.

L’area dove si trova oggi la tribuna sarà quindi riempita, livellata e rifinita con terreno vegetale per essere restituita alla fruizione pubblica più sicura e più bella. Obiettivo: “Trasformarla da luogo di abbandono e degrado in un’area vivibile e godibile", spiega l'assessore alle opere pubbliche Andrea Raggi.

"La demolizione della struttura della tribuna, teatro in passato di episodi di cronaca, è uno dei passaggi fondamentali combattere il degrado e restituire la Caravella alla corretta fruizione. Con quest’opera, inoltre, gettiamo le basi affinché il sito possa essere trasformato in un’area di pubblico spettacolo propriamente detta”, annuncia Raggi.