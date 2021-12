Avvio d'anno col cambio orari di raccolta rifiuti

Le nuove regole in vigore dal primo Gennaio sino al termine delle festività saranno uguali per entrambe le zone, sia mare che monti

CARRARA — Avvio del nuovo anno col cambio degli orari nella raccolta porta a porta dei rifiuti. Lo fa sapere Nausicaa Spa, la multiservizi del Comune di Carrara, comunicando che sabato primo Gennaio non avverrà alcuna raccolta, quindi nessun contenitore dovrà essere esposto.

Poi, dal 1 al 9 Gennaio, ecco le variazioni al calendario valide per entrambe le zone di raccolta, mare e monti, senza distinzione. La raccolta del secco sarà recuperata lunedì 3 Gennaio; la carta sarà ritirata martedì 4 mentre il 5 Gennaio toccherà all’organico.

Giovedì 6 Gennaio nessuna raccolta è prevista per la festa dell’Epifania, pertanto, la raccolta della plastica slitterà a venerdì 7. A partire da sabato 8 Gennaio le frequenze e le giornate di raccolta riprenderanno la cadenza tradizionale.

Infine da venerdì 31 Dicembre (quando gli uffici amministrativi in viale Zaccagna rimarranno chiusi) fino al 3 Gennaio, Nausicaa spa posizionerà le consuete isole di cortesia per il conferimento dell’organico davanti alla sede Nausicaa in viale Zaccagna, in via Covetta presso il parcheggio del campo sportivo San Marco, in via Piave in prossimità dello stadio e in via Bassagrande di fronte al campo scuola.