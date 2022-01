Alle elementari facciate a rischio collasso

Il progetto di riqualificazione anche antincendio dell'intonaco è pronto. Attualmente il 75% della superficie si sta staccando e solo il 10% è sana

CARRARA — "Solo circa il 10% della superficie totale è sana e ben aderente al supporto murario; circa il 75% dell’intonaco è in fase di distaccamento e presenta ampie tasche e a pericolo di collasso; circa il 15% oltre ad essere distaccato è in stato di forte disgregazione e dissolvimento a causa della perdita del legante": questo lo stato delle facciate della scuola elementare Marconi di Carrara per come ricostruito all'assessore comunale Andrea Raggi che dal suo profilo Facebook annuncia il rifacimento complessivo delle pareti esterne, anche con adeguamento antincendio.

Il progetto è stato redatto dai tecnici del Comune di Carrara "a seguito di particolari studi in loco, un progetto per riqualificare l’intonaco originale dell’istituto, che appare in stato di notevole degrado". Dunque il dettaglio, col 75% delle pareti definito sulla via del distacco.

Il progetto approvato ha un importo di 200mila euro. Così sulla Marconi si riversa un investimento complessivo di oltre 750mila euro comprensivo di rifacimento del tetto e installazione della nuova caldaia, "permetterà di eliminare i ponteggi attualmente presenti e completare i lavori sulla scuola".