Un nuovo pilota per il porto di Marina

La Corporazione Piloti dello scalo apuano si arricchisce di un nuovo pilota effettivo a cui è stata ufficialmente consegnata la licenza

CARRARA — La Corporazione dei Piloti di Marina di Carrara ha un nuovo pilota: lui è Michele Esposito, a cui stamani è stata ufficialmente consegnata la licenza di pilota effettivo nella corporazione guidata dal capo pilota comandante Michele Vullo.

Già nominato pratico locale del porto dal 2019, 41enne e originario di Vico Equense in provincia di Napoli, il capitano di lungo corso Esposito ha partecipato al concorso per aspirante pilota in due occasioni: nel 2015, quando risultò idoneo non vincitore come terzo classificato, e nel 2021 piazzandosi questa volta in testa alla graduatoria dei candidati.

"La funzione del pilota - spiega una nota della capitaneria di porto apuana - costituisce una 'guida' delle manovre di ingresso ed uscita delle navi dal porto, ponendosi inoltre come utile elemento di informazione per la Capitaneria in riferimento ad ogni situazione anomala o avaria che dovesse verificarsi a bordo di una nave durante la manovra stessa".

Il pilota svolge infatti, in sinergia con gli altri servizi tecnico nautici, sotto il coordinamento dell’autorità marittima, un importante servizio pubblico ad elevata specializzazione per assicurare la sicurezza della navigazione e portuale suggerendo la rotta più idonea per un sicuro ingresso o uscita da parte della nave e le relative manovre di ormeggio e disormeggio.