Ucraina, raccolta beni verso la città gemellata

Apre il punto di stoccaggio di materiali di prima necessità da inviare in Polonia dove si stanno accogliendo i rifugiati in fuga dalla guerra

CARRARA — Parte domani, lunedì 7 Marzo, la raccolta di beni di prima necessità da inviare a Opole, città polacca gemellata con Carrara dove confluiscono in queste ore migliaia di rifugiati in fuga dall'Ucraina in guerra.

Per due settimane, due punti di raccolta saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19: si tratta della scuola media Da Vinci, vicino al distretto sanitario di Avenza, e dell’infopoint di San Martino. Ecco l'elenco di quanto necessario.

Generi di prima necessità urgenti

- sacchi a pelo

- tappetini in rotolo

- generatori di potenza

- filtri portatili per l'acqua

Alimenti

-cibo secco a lunghissima conservazione (sì pasta, no latte)

Per i bambini

-creme

-detergenti

-cibo a lunghissima conservazione

Primo soccorso

- barella/barella morbida

- Tubo NG

- medicazione occlusiva

- agente emostatico a base di coalizione

- agente emostatico a base di colex

- maschera di ventilazione polmonare

- valvola di ventilazione polmonare

- pacchetto di medicazione individuale

- banda di compressione

- fascia di compressione gengivale

- guanti non sterili

- coperta termoattiva

- pulsossimetro a punta delle dita

- forbici per vestiti e scarpe

- kit di pronto soccorso

- zaino medico con attrezzatura

Indumenti

- intimo termo attivo

- Pile, maglioni

- Calzini (taglie 40-46)

- Biancheria intima da uomo

- Scarpe da trekking ( taglie 40-46)

Attrezzature per ufficio e materiali di consumo

- computer fisso, monitor

- computer portatile

- stampante con possibilità di stampa A3

- adattatore di alimentazione

- proiettore multimediale

- plotter

- scheda di memoria

- torce/torce elettriche

- Dispositivi GPS

"Abbiamo lavorato intensamente per individuare un canale di aiuto affidabile per sostenere la popolazione colpita da questo assurdo conflitto. Dopo una serie di approfondite valutazioni, abbiamo deciso di raccogliere l’offerta di collaborazione che ci è arrivata dalla nostra città gemella di Opole", spiega il sindaco Francesco De Pasquale ricordando anche la raccolta fondi attivata dalla Regione Toscana (IBAN IT57 U 05034 11701 000000003021 intestato a Regione Toscana, causale Emergenza Ucraina).

"l sindaco di Opole - prosegue - mi ha riferito che la sua città si stava attivando sia per accogliere i rifugiati in arrivo dalla confinante Ucraina, sia per inviare aiuti a Ivano-Frankivs, un importante centro oltre frontiera duramente colpito dai bombardamenti russi. Ivano-Frankivs e Opole sono gemellate dal 2005 e dunque hanno rapporti consolidati. Abbiamo così deciso di puntare sui rapporti tra città gemelle".