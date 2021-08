Ricercato per droga acciuffato sul litorale

L'uomo ha fornito ai poliziotti false generalità, ma è stato comunque incastrato dalle verifiche con fotosegnalamento. E' stato arrestato

MASSA — Ha provato a fornire ai poliziotti della squadra volante e del reparto prevenzione crimine generalità false, ma l'attività di fotosegnalamento lo ha comunque incastrato. L'uomo, 45 anni, era ricercato in Campania per delitti legati alla detenzione di sostanze stupefacenti. E' stato arrestato ieri sul litorale apuano dagli agenti in servizio di controllo dalla Partaccia di Marina di Massa sino al Cinquale di Montignoso.

L’atteggiamento dell’uomo era apparso sospetto agli agenti che quindi lo hanno fermato per le verifiche. Privo di documenti, aveva fornito indicazioni sulle proprie generalità che non apparivano per nulla genuine. Quindi il personale di polizia lo ha condotto in questura e qui è saltata fuori la reale posizione del 45enne.

Al termine dell’attività di fotosegnalamento e di polizia giudiziaria, necessaria per la certa identificazione dell’interessato, è emerso che era ricercato per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere emessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, per delitti inerenti la detenzione di sostanze stupefacenti. Il 45enne è stato quindi indagato per avere fornito le false generalità e poi portato in carcere a disposizione dei magistrati partenopei.