Assembramenti, degrado, locali chiusi a mezzanotte

Ordinanza del sindaco contro i rischi legati alla movida, sia sotto il profilo Covid che dell'ordine pubblico. Provvedimento in vigore 30 giorni

MASSA — Contro gli assembramenti e il degrado locali chiusi a mezzanotte. È quanto prevede un'ordinanza (scaricabile qui sotto) emanata dal sindaco Francesco Persiani e che rimarrà in vigore per 30 giorni. Alle 24 in punto ristoranti, pizzerie, enoteche, bar, pub e locali dovranno cessare la attività e far uscire i clienti allontanandoli anche dalle parti esterne antistanti il proprio esercizio. Potranno riaprire alle 5 del mattino successivo.

L'iniziativa prende le mosse da più motivi. Intanto l'aumento dei contagi da Covid-19 nell'area, e poi gli esposti dei cittadini delle aree tradizionalmente meta della movida notturna per il degrado urbano.

"Si ha notizia di particolari assembramenti unitamente a consumi di alcool che hanno condotto a episodi di spregio del decoro - si legge nell'ordinanza - generando quindi criticità anche in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica oltreché di tutela della quiete pubblica". Dunque il provvedimento. Per chi trasgredisce, sanzioni fino a 500 euro.