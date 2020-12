Covid, contagi dimezzati ma ci sono 9 decessi

Nelle ultime 24 ore la provincia ha registrato altri 9 morti sul territorio apuano con una nuova riduzione per quanto riguarda i tamponi positivi

MASSA CARRARA — Nella provincia di Massa Carrara i nuovi contagi scendono a 41 dopo i 96 tamponi positivi registrati nella giornata di lunedì e tornano sui livelli del fine settimana quando sono stati registrati 30 casi giornalieri.

Il report dell'Asl nord ovest segnala 9 nuovi decessi collegabili al Covid, si tratta di sei donne e tre uomini: una donna di 98 anni, una donna di 94 anni, una donna di 92 anni, una donna di 90 anni, una donna di 85 anni, una donna di 82 anni, un uomo di 92 anni, un uomo di 74 anni ed un uomo di 71 anni nell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Massa è la città con maggiori casi nelle ultime 24 ore, sono 20 i nuovi tamponi positivi, mentre a Carrara ne sono stati segnalati 14 e 5 a Montignoso. Due i casi in Lunigiana a Comano e Fosdinovo.

Da inizio emergenza ad oggi, in provincia di Massa Carrara 6952 persone sono state contagiate dal virus e 331 sono decedute.

All’ospedale Apuane sono ricoverate per Covid 95 persone, due in meno rispetto a ieri, 15 delle quali in terapia intensiva, tre in meno. All’ospedale di Pontremoli i ricoverati restano stabili a 20.

