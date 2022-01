Covid, tra Apuane e Lunigiana 319 nuovi positivi

Prevalenza del contagio in area costiera, con massima concentrazione nel capoluogo, mentre il territorio lunigianese più colpito oggi è Fivizzano

PROVINCIA DI MASSA CARRARA — Sono 319 i nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale di Massa Carrara, tra le zone Apuane e Lunigiana.

I tamponi positivi emersi in più rispetto a ieri si trovano 251 nella zona Apuane e segnatamente nei territori comunali di Carrara 104, Massa 132, Montignoso 15.

In Lunigiana si registrano 68 nuovi casi dislocati tra Aulla 11, Bagnone 1, Casola in Lunigiana 3, Fivizzano 17, Fosdinovo 7, Licciana Nardi 7, Mulazzo 3, Podenzana 3, Pontremoli 8, Tresana 4, Villafranca in Lunigiana 4.