Covid a scuola, 545 studenti positivi in 7 giorni

Il dato arriva dal monitoraggio regionale Scuole Sicure e si riferisce agli istituti della provincia nel periodo tra il 31 Gennaio e il 6 Febbraio

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Sono 545 i ragazzi positivi a Covid-19 rilevati nella settimana fra il 31 Gennaio e il 6 Febbraio in provincia di Massa-Carrara dal monitoraggio Scuole sicure della Regione Toscana che prende in esame gli studenti di età compresa tra zero e 18 anni.

Nella popolazione studentesca apuana nel periodo di riferimento i ragazzi risultati infetti rappresentano il 28,33% del totale dei positivi registrati sul territorio provinciale nel medesimo arco di tempo.

La ripartizione dei casi di contagio per gradi di istruzione vede una preponderanza di nuovi postivi tra gli alunni delle scuole elementari (185), seguiti dagli studenti delle scuole superiori (133), poi dai ragazzi che frequentano le scuole medie (96), dai piccoli delle materne (88) e infine dai piccolissimi dei nidi (43).

Qui sotto la tabella della Regione Toscana con i dati ripartiti per grado di istruzione.

Tabella Scuole Sicure - Regione Toscana

Per quanto riguarda il personale scolastico, dal 31 Gennaio al 6 Febbraio sono stati registrati 12 nuovi casi di contagio, 10 fra gli insegnanti (3 a Carrara, uno a Fosdinovo, 4 a Massa, uno a Montignoso, uno a Zeri) e 2 fra bidelli e amministrativi (uno a Carrara e uno a Massa).