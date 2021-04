Solidarietà a tavola coi pacchi degli agricoltori

Ci sono tanti prodotti di filiera italiana negli aiuti che si stanno consegnando alle famiglie in difficoltà indicate dai servizi sociali dei Comuni

MASSA CARRARA — Pasqua di solidarietà per tante famiglie apuane che nei prossimi giorni riceveranno ciascuna 50 chili di prodotti agricoli Made in Italy. Coldiretti scende nuovamente in campo a sostegno di chi ha più bisogno nel momento più difficile consegnando pacchi alimentari a una cinquantina di famiglie circa individuate attraverso i servizi sociali dei comuni come quelle più in difficoltà in conseguenza della crisi da Covid-19.

Nei pacchi ci sono pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino per consentire a tutti una Pasqua con la qualità a tavola.

“Abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche, famiglie che non sanno molto spesso come mettere insieme il pranzo con la cena", spiega Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara. "Il nostro obiettivo è trasformare questa iniziativa in un impegno strutturale che aggiunga valore etico alla spesa quotidiana in tutta la Toscana. Chi ha di più deve imparare a dare di più. Le imprese agricole, la filiera agroalimentare italiana, non hanno mai fatto mancare la loro solidarietà, che non significa assistenzialismo, alle comunità dove è presente. Siamo forza del territorio”.

In queste ore Coldiretti sta già consegnando i pacchi ai nuclei familiari individuati: “Il sostegno di chi ha più bisogno – spiega Alessandro Corsini, direttore Coldiretti Massa Carrara – porta il nostro impegno oltre l’agricoltura, verso le comunità".