Due medici di base salutano il territorio

Hanno cessato la loro attività due dottori di famiglia a Massa e Montignoso e a Carrara. Ecco come fare per scegliere nuovi professionisti

MASSA / CARRARA / MONTIGNOSO — Due medici di base dell'area apuana salutano il territorio. E' la Asl Nord Ovest a informare i cittadini che il dottor Luigi Cherubini, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, e il dottor Sergio Salvi, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Carrara, hanno cessato la loro attività.

I loro pazienti si trovano quindi a dover scegliere un nuovo professionista che li segua. Possono farlo online, oltre che personalmente al distretto di appartenenza. La modalità digitale è accessibile sia da computer che da dispositivi mobili, e consente maggior praticità oltre a non avere limiti di orario.

Al servizio on line si accede con: Applicazione Web, fruibile tramite portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone, App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet, Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie. Il portale Open Toscana permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico alla sezione Servizi Toscana e quindi Salute, utilizzando per autenticarsi la tessera sanitaria, che deve essere attivata, oppure il sistema di identità digitale Spid.