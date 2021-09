Nel territorio Apuano 12 nuovi casi di Covid

Milano, Giorgia Meloni ritarda in conferenza stampa e Salvini va via

Il contagio da Covid colpisce tre territori comunali, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi di pazienti malati

MASSA CARRARA — Ci sono 12 nuovi casi di positività a coronavirus Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore in zona Apuane, emersi nei territori comunali di Carrara 3, Massa 8 e Montignoso 1. Non si registra alcun nuovo decesso. Questo raccontano i dati in arrivo dalla Regione Toscana.

A livello provinciale il contagio coincide con quello d'area apuana ed ha quindi colpito 16 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, mentre la triste contabilità dei deceduti totali da inizio pandemia in provincia rimane stabile a 533 morti. Il bollettino della Regione conta un totale, ad oggi, di 14.768 persone positive a coronavirus in provincia di Massa Carrara.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 68 i nuovi casi riscontrati.