Coronavirus, 14 nuovi casi in zona Apuana

Dal bollettino regionale i dati epidemiologici aggiornati alle ultime ventiquattro ore: 19 contagi in più nella provincia di Massa Carrara

MASSA — I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore hanno permesso di individuare 19 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Massa Carrara.

14 i positivi accertati nella Zona Apuana (Massa 11, Carrara 2, Montignoso 1), 5 in Lunigiana (Villafranca in Lunigiana 1, Licciana Nardi 1, Pontremoli 2, Aulla 1)

I nuovi casi registrati in Toscana sono 248. Il report della Regione non segnala nuovi decessi collegabili al Covid in provincia.

Da inizio epidemia tra Massa, Carrara e la Lunigiana sono stati accertati 14.752casi di Coronavirus. I decessi sono stati 533.