Covid con 18 contagiati in 24 ore

Rispetto a ieri a Montignoso non è emerso nessun nuovo caso di positività. Tutti i dati territoriali dai bollettini di Regione e Asl

MASSA — Sono 18 i nuovi casi di positività a coronavirus Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore in zona Apuane, in particolare diffusi nei territori comunali di Carrara 9, Massa 9, emersi a fronte di 335 tamponi molecolari e 62 test rapidi processati. Sono 21 le guarigioni dichiarate da ieri. Non si registra alcun nuovo decesso in ambito di Massa Carrara.

Questo raccontano i dati in arrivo con i bollettini emessi quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione Toscana. I ricoverati Covid presso l'ospedale Noa di Massa sono attualmente 47, dei quali 10 in terapia intensiva.

A livello provinciale il contagio ha colpito 33 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, mentre la triste contabilità dei deceduti totali da inizio pandemia in provincia rimane stabile a 518 morti. Il bollettino della Regione conta un totale, ad oggi, di 12.803 persone positive a coronavirus in provincia di Massa Carrara che si conferma tra quelle a più alto tasso di notifica.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 192 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 10.124 cittadini. I guariti sono 281 in più di ieri.

