In virtù di una convenzione col consorzio di bonifica, gli agricoltori del Candia eseguono la manutenzione ordinaria sull'omonimo reticolo idrografico

MASSA — I viticoltori eroi curano il territorio apuano. In virtù di una convenzione col consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, gli agricoltori del Candia eseguono la manutenzione ordinaria sull'omonimo reticolo idrografico per ridurre il rischio idraulico e mantenere in efficienza i corsi d'acqua in aree urbane ed agricole.

Ammontano a oltre 50mila euro gli investimenti per i lavori di sfalcio di vegetazione, taglio e pulizia, oltre a piccole escavazioni sui fossi Cocombola, canale della Foce, fosso di Castagnara, fosso della Pernice, fosso di Fucchia e tutti gli altri fossi del reticolo minore del Candia. I lavori di manutenzione sono stati affidati al Consorzio Produttori del Vino di Candia dei Colli Apuani, consolidando il rapporto di collaborazione tra l’ente consortile della bonifica e quello dei produttori.

La partnership vede ormai da anni tutti i corsi d’acqua, che si trovano prevalentemente nel versante massese del territorio dove si produce il famoso vino Candia, curati e manutenuti direttamente dagli agricoltori delle aziende vinicole. Questi lavori andranno ad interessare i corsi d’acqua per due volte l’anno, una nella stagione primaverile e una in quella autunnale.