Mannini guida ancora i trasporti Cisl

Il segretario uscente è stato riconfermato al vertice di Fit Cisl nel congresso territoriale tenutosi a Palazzo Ducale. Ecco tutta la squadra

MASSA — Luca Mannini resta alla guida dei trasporti Cisl. A riconfermare il segretario provinciale uscente al vertice di Fit Cisl è stato il congresso territoriale dell'organizzazione sindacale svoltosi nell'aula consiliare della Provincia di Massa Carrara.

Per Mannini si tratta del terzo mandato consecutivo. Assieme al lui, Emanuele Menconi è confermato nel ruolo di responsabile area contrattuale porti, mentre Linda Donati diventa vicesegretaria liberando l’incarico di responsabile area contrattuale Igiene Ambientale che viene ereditato dal neoeletto Tomas Furia.

La segreteria a 5 è poi completata dall’ingresso di Giovanna Ustioni. "Le elezioni hanno dato un responso molto positivo, confermando in pratica la precedente formazione a dimostrazione del buon lavoro svolto in questi anni. Una segreteria giovane ma con già tanta esperienza alle spalle", recita una nota Fit-Cisl.

Lascia l’incarico Dino Bellè, vicesegretario uscente, per il raggiungimento dell’età pensionistica. La sua non sarà comunque un’uscita definitiva in quanto rimarrà attivamente coinvolto in altri incarichi forte di un'esperienza maturata in oltre trent’anni di sindacato attivo. Il futuro, i prossimi 4 anni, è denso di sfide. La principale è l'ingresso in Reti Ambiente delle società di igiene ambientale territoriali. La squadra si dice pronta.