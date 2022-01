Scuola-lavoro, verso un protocollo di raccordo

Le aziende lamentano difficoltà nel reperire figure professionali, così a Palazzo Ducale ecco il vertice con le scuole per trovare una soluzione

MASSA — Un protocollo che faccia da ponte tra mondo della scuola e universo del lavoro: è ancora tutto da scrivere, ma intanto si è trovata la via per coniugare le difficoltà di trovare un lavoro per chi lo cerca e la difficoltà a reperire professionalità specifiche da parte delle aziende.

Come incrementare sempre di più la comunicazione, la collaborazione e l'integrazione tra il mondo della scuola e le attività produttive del nostro territorio, a partire da quelle più importanti? Il quesito è stato al centro di un incontro a Palazzo Ducale tra il presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti e i dirigenti scolastici degli istituti tecnici e professionali dell’area di costa Marta Castagna per lo Zaccagna e il Galilei di Carrara, Addolorata Langella per il Barsanti di Massa e Antonio Giusa del Meucci di Massa.

Con questa iniziativa prende corpo l’impegno che il presidente si era preso visitando nei giorni scorsi l’insediamento produttivo Baker Hughes Nuovo Pignone di Massa relativamente alla difficoltà di trovare sul territorio le figure professionali necessarie.

“Ho chiesto – ha detto Lorenzetti - a Baker Hughes la disponibilità a lavorare non solo a un protocollo di collaborazione con il mondo scolastico che consenta prima di tutto di avere nei cinque anni una preparazione adeguata alle professionalità richieste, ma anche di creare le condizioni come se la stessa fosse un ulteriore pezzo del mondo scolastico per poter fare gli open day. Potrebbe servire da primo punto di esempio e una volta analizzati i risultati potremmo allargarlo ad altre realtà locali”.

“Il prossimo passaggio che mi impegno ad organizzare – ha concluso il presidente – diventa quindi quello di un incontro con la dirigenza di Baker Hughes rispetto alle forme e ai contenuti di questa collaborazione”.