Sicurezza del Calatella, il finanziamento è realtà

Il Consorzio ha dato il via libera alla variazione di bilancio per accogliere i fondi regionali e ora si apre la fase di elaborazione progettuale

MASSA — Progettazione degli interventi strutturali sul fosso Calatella a Massa, ci siamo: l’assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord ha approvato la variazione di bilancio per accogliere nelle proprie casse il finanziamento regionale da 20mila euro e adesso si potrà procedere con l’affidamento per redigere il progetto dell'opera di mitigazione idraulica del tratto di monte dell'arteria idraulica.

“La progettazione è un impegno decisivo per far crescere la sicurezza del nostro territorio – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi –. Parte quindi l’iter per l’elaborazione progettuale, che terrà conto delle segnalazioni pervenute dai cittadini, e in particolare dal comitato alluvionati 2012, e che studierà tutte le soluzioni tecniche possibili per risolvere le difficoltà di smaltimento dell’acqua, in particolare durante le piogge più significative e più specificamente nel primo tratto del Fosso, dove sono presenti anche alcune tombature”.

“Redigere il progetto esecutivo è il passo decisivo per poi individuare, nei vari bandi disponibili, le risorse che saranno necessarie per realizzare l’intervento strutturale vero e proprio – spiega Ridolfi –. Si tratta di un percorso condiviso e partecipato: e il primo ringraziamento va proprio alla Regione Toscana, che ha stanziato il finanziamento per l’affidamento dell’incarico tecnico, ed ha scelto il Consorzio come Ente attuatore di questa progettazione".