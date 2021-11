Rovesci in arrivo, scatta lo stato di vigilanza

Cop26, il Principe Carlo inciampa salendo sul palco per il suo intervento

La protezione civile regionale innalza il livello di attenzione nella Toscana nord ovest. Lunigiana, Garfagnana e Versilia sorvegliate speciali

MASSA — Scatta lo stato di vigilanza per rischio idrogeologico e idraulico nell'intera Toscana nord ovest in conseguenza della perturbazione arrivata in Italia dall'Atlantico, destinata a produrre piogge e rovesci soprattutto nelle zone settentrionali e sui rilievi.

A emettere l'innalzamento dei livelli di attenzione con allerta di colore giallo è la protezione civile regionale per le prossime ore della giornata odierna.

In particolare sono sorvegliate speciali Lunigiana, Garfagnana e Versilia dove preoccupa anche la possibilità di mareggiate.