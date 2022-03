Muore ex sindaco, fu l'unica donna

Il suo mandato amministrativo, primo e unico al femminile per Montignoso, segnò gli anni Settanta. Vivo cordoglio da parte della comunità

MONTIGNOSO — E' morta a 87 anni la ex sindaco di Montignoso Anna Orlandi. Negli anni Settanta come prima cittadina per il Partito Socialista segnò un'epoca.

Poi l'insegnamento, quindi il trasferimento in Albania dove viveva insieme al figlio. Lì si è spenta e ora a Montignoso i sensi di cordoglio si espandono a macchia d'olio.

Di lei, tra i primi sindaci donna e l'unica donna a guidare l'amministrazione di Montignoso, si ricordano la tempra solida, il carattere deciso, i confronti politici aguzzi.