Seggi aperti, Montignoso sceglie il sindaco

Sono tre i candidati in lizza a contendersi la carica di primo cittadino. Si vota oggi dalle 7 fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15

MONTIGNOSO — Seggi aperti oggi e domani per eleggere il sindaco di Montignoso. Tre i candidati che si sono misurati nella campagna elettorale per contendersi la carica di primo cittadino in queste elezioni amministrative. Oltre al sindaco, gli elettori sono chiamati a scegliere anche i componenti del consiglio comunale.

Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne.

Tra i candidati c'è il sindaco uscente, Gianni Lorenzetti, sostenuto dalla lista Gianni Lorenzetti - verso nuovi traguardi che aggrega le compagini politiche della sinistra con Partito Democratico, Sinistra civica Ecologista, Partito Repubblicano Italiano, Italia Viva, Azione, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Socialista Italiano, Decide il popolo Montignoso.

Manuela Aiazzi è invece la portabandiera del centrodestra. A suo sostegno si schierano Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia nella lista di candidati consiglieri comunali Per Montignoso - Aiazzi sindaco.

La lista civica Con te per Montignoso Matteucci sindaco - che conta sul sostegno di Movimento 5 Stelle, Verdi e Montignoso Democratica - scommette invece su Francesco Matteucci come candidato sindaco.

Montignoso non è il solo comune della provincia di Massa Carrara oggi coinvolto nella tornata elettorale. Vanno al voto infatti anche Bagnone e Pontremoli. Sono invece 31 in tutto le amministrazioni comunali che si rinnovano in Toscana.