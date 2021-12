Via dalla comunità di minori sulle bici rubate

I Måneskin tornano sul palco di X Factor come superospiti: il video dell'esibizione

Il tre si erano allontanati dalla struttura portandosi via 2 biciclette elettriche. Una era stata danneggiata, con l'altra tentavano di andare a Massa

MONTIGNOSO — Tre minori si sono allontanati dalla struttura di accoglienza di Montignoso sulle biciclette elettriche rubate. Il personale di servizio della comunità dove i ragazzini sono ospitati hanno chiamato le forze dell'ordine per minori scomparsi e per l’ammanco dei due mezzi a due ruote di proprietà della società che ha in gestione l’intera struttura.

Le ricerche dei ragazzi sono partite subito, e dopo alcune ore i carabinieri di Montignoso li hanno rintracciati: cercavano di allontanarsi a bordo di una delle due bici in direzione dell’abitato di Massa. L’altra bicicletta, invece, che nel frattempo era stata danneggiata, era stata abbandonata sul ciglio della strada.

I tre ragazzini sono stati denunciati in stato di libertà e ricondotti al centro di accoglienza. Le biciclette sottratte e recuperate sono sate riconsegnate ai legittimi proprietari.