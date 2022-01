Covid, 351 nuovi positivi e nessuna vittima

Quirinale, Conte: «Di Maio parla di fallimento? In cabina di regia c'era anche lui»

Nelle ultime 24 ore non si sono verificati nuovi decessi per l'epidemia. Il maggiore incremento di casi a Massa e Licciana Bardi

PROVINCIA DI MASSA CARRARA — Nel nuovo bollettino Covid della Regione Toscana sono stati inseriti 351 nuovi casi di contagio fra i residenti sul territorio provinciale. Il tasso giornaliero di positività è, dopo quello della provincia di Siena, il più basso: 184,89 nuovi positivi ogni 100mila abitanti.

Nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi decessi per l'infezione e il numero delle vittime resta 575 dall'inizio della pandemia. Il tasso di mortalità rimane però il più alto della Toscana con quasi 303 morti per Covid ogni 100mila abitanti.

Qui sotto la distribuzione dei nuovo casi positivi nei Comuni:

Massa 101, Licciana Nardi 26, Podenzana 11, Zeri 3, Villafranca in Lungiana 12, Bagnone 4, Aulla 23, Filattiera 4, Fivizzano 11, Pontremoli 10, Fosdinovo 6, Casola in Lunigiana 1, Montignoso 9, Carrara 3.