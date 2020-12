Covid, contagi stabili ma c'è una vittima

Contagi Covid, in quanti si ammalano due volte? I dati del maggiore studio europeo | La diretta di Milena Gabanelli

Anche oggi si registrano 25 nuovi casi di positività al coronavirus sul territorio provinciale dove in tutto i decessi da inizio epidemia sono 374

PROVINCIA DI MASSA CARRARA — Con 25 nuovi casi di positività al coronavirus Covid-19 rimane stabile il numero dei contagi registrati in provincia di Massa Carrara nelle ultime ventiquattro ore, identico a quello di ieri. Oggi però c'è una nuova vittima, che porta il totale dei decessi per il virus dall'inizio dell'epidemia a 374 persone.

Il dato arriva dal bollettino emesso come ogni giorno dalla Regione Toscana e mantiene la provincia di Massa Carrara tra quelle a più alto tasso di notifica.

Con i nuovi positivi odierni, il totale sul territorio provinciale sale a 7.473 persone contagiate.

A livello di Asl Nord Ovest, oggi i nuovi positivi registrati sono 112, mentre le persone attualmente in sorveglianza attiva per essere entrate in contatto con contagiati sono 12.254.

