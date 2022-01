Azione si organizza ecco il segretario provinciale

Sabato scorso il partito di Calenda ha celebrato il suo primo congresso provinciale scegliendo la propria guida e gli obiettivi futuri

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Riccardo Pelliccia è il segretario provinciale di Azione a Massa-Carrara: a eleggerlo, sabato scorso, il primo congresso provinciale della formazione politica che fa capo a Carlo Calenda. Giacomo Zucchelli e Teresa Edifizi sono stati scelti quali delegati all’assemblea nazionale. Designati anche i componenti del consiglio direttivo provinciale.

Per tutti il mandato è quello di concentrare gli sforzi per costruire un campo progressista e riformista in grado di essere protagonista nella vita amministrativa locale. Durante il dibattito il neo eletto segretario ha esaminato la crisi in cui versa il territorio, indicando come punti deboli economia, cultura e welfare e ricordando l'accordo siglato da Azione nei giorni scorsi a livello nazionale con +Europa.

Pelliccia ha concluso il suo intervento illustrando i progetti per le amministrative di Carrara e Massa: “Lavoriamo per aggregare partiti e forze civiche del territorio con l'obiettivo di andare al governo della città con una proposta che unisca rinnovamento e progetti concreti e realizzabili. Ci presenteremo alle elezioni con il simbolo di Azione Carlo Calenda per eleggere i nostri rappresentanti nelle assisicomunale e crescere”.

L’assemblea degli iscritti, dopo il dibattito ha espresso il bisogno ampliare i tavoli tematici provinciali, coadiuvati dai responsabili dei dipartimenti regionali, per affrontare tutte le fragilità del territorio per portare un contributo programmatico ai partiti e alle liste civiche che si rifanno alla cultura del centrosinistra.