Arriva il mercato, occhio a divieti e deviazioni

Germania, la standing ovation per Angela Merkel in parlamento

Per due giornate nell'area dove alloggiano le bancarelle sono vietati il transito e la sosta con tanto di rimozione forzata. Ecco di preciso dove

CARRARA — Ad Avenza arriva il mercato straordinario che animerà le strade nella giornata di oggi 8 Dicembre e di domenica 19 Dicembre. Per consentirne lo svolgimento in sicurezza, scattano alcuni divieti e deviazioni per le auto secondo disposizioni definite in un'ordinanza di polizia municipale ad hoc.

In particolare, dalle 6 alle 20 delle giornate di mercato è istituito un divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in via Casola, nel tratto compreso tra l'accesso a piazza Enrico Berlinguer e via Villafranca.

Nel tratto interdetto il transito e la sosta saranno sempre consentiti ai mezzi di soccorso, di emergenza, delle forze di polizia e in servizio di pronto intervento, oltre naturalmente ai veicoli dei venditori ambulanti.