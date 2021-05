I 'pellegrini' dei ragazzi animano la Francigena

Gli studenti dell'istituto professionale del marmo Tacca hanno scolpito 10 bassorilievi diversi con altrettanti pellegrini, uno per ogni comune

CARRARA — Sono stati disvelati ufficialmente questa mattina, alla presenza di una nutrita rappresentanza dei Comuni dell’Aggregazione Nord della Via Francigena Toscana, i 10 bassorilievi realizzati dagli studenti dell’Ipsia del marmo Pietro Tacca nell’ambito del progetto Valorizzazione della Via Francigena.

Davanti a sindaci e assessori dei 10 Comuni aderenti (Aulla, Bagnone, Carrara, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Pontremoli, Villafranca) e sotto lo sguardo orgoglioso della dirigente Ilaria Zolesi e dei loro insegnanti, gli studenti del triennio del Tacca hanno presentato, non senza una punta di emozione, il frutto del loro lavoro.

Si tratta dei 10 bassorilievi che andranno a celebrare, nei 10 comuni dell’aggregazione, il passaggio della via Francigena: i tre municipi di costa li hanno richiesti in marmo, i 7 della Lunigiana in pietra arenaria. Tutti raffigurano il pellegrino simbolo della Francigena, declinato e personalizzato secondo la fantasia degli studenti: questo significa che ciascun comune avrà un’opera originale e unica, diversa da quelle degli altri.

"Con questa iniziativa apriamo la serie di appuntamenti organizzati dai Comuni dell’Aggregazione Nord della Via Francigena Toscana che si sono coordinati per valorizzare il tracciato e che culmineranno in una serie di eventi nel mese di agosto", ha anticipato l’assessore alla cultura del Comune di Carrara Federica Forti, ringraziando gli studenti e i docenti del Tacca per l’entusiasmo con cui hanno aderito al progetto.

L’iniziativa era partita a novembre 2019 e si è protratta un po’ oltre il previsto a causa della sospensione dell’attività didattica imposta dalla pandemia. A seguire i ragazzi nel loro percorso i professori Marco Ambrosini, Alessandro Cacciotti, Paolo Noto, Marco Ravenna e Fabrizio Lorenzani, quest’ultimo scomparso prematuramente un anno fa. E proprio la presentazione dei bassorilievi è stata l’occasione per ricordarlo, insieme alla moglie e alla figlia, e per annunciare la prossima intitolazione di uno dei laboratori della scuola alla sua memoria.

"Gli studenti sono ancora molto legati al professor Lorenzani: ha dato tanto alla nostra scuola e lo ricordiamo tutti con affetto. Per questo, su espressa richiesta dei ragazzi, abbiamo deciso di intitolargli uno spazio", ha spiegato Zolesi.

Dei 10 bassorilievi realizzati nell’ambito del progetto, uno, quello del Comune di Massa, è già stato consegnato; i due destinati rispettivamente a Carrara e Licciana Nardi sono attualmente in esposizione in piazza delle Erbe, nei locali assegnati al Tacca attraverso il progetto Carrara Si-Cura. Le opere che andranno ai comuni di Montignoso, Fosdinovo, Villafranca, Pontremoli, Bagnone, Aulla e Filattiera invece sono in sede, presso i laboratorio di via Tacca.