In trasferta per la truffa dello specchietto

Il giovane, 19 anni, è stato sorpreso mentre tentava di gabbare una signora e denunciato. Era arrivato dalla Sicilia con altri pregiudicati

CARRARA — Era partito in camper dalla Sicilia dove risiede insieme ad altri pregiudicati diretto in area apuana. Vacanza? No: truffa dello specchietto. Il 19enne, già con altri episodi simili alle spalle, è stato denunciato per aver tentato di truffare una signora, facendole credere di aver danneggiato lo specchietto retrovisore esterno della sua autovettura.

A sorprenderlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carrara che avevano ricevuto informazioni sulla comitiva di cui il giovane faceva parte. Le indagini avevano portato le pattuglie dei militari a setacciare le aree di parcheggio e le principali vie di comunicazione, alla ricerca di mezzi sospetti. Finché in centro un auto civetta ha individuato uno dei veicoli segnalati per la ricerca.

I militari l'hanno seguito, poi il giovane alla guida è uscito allo scoperto prendendo di mira una 61enne del posto che stava per cadere nella trappola della celebre truffa dello specchietto rotto. L'ha seguita lampeggiando finché la donna si è fermata, poi ha tentato di spillarle denaro simulando un urto inesistente. Tutto sotto gli occhi dei carabinieri che sono intervenuti.

L’imbroglione, già segnalato per analoghi reati commessi in altre regioni, è stato quindi denunciato per truffa aggravata. A carico del giovane siciliano sarà proposta dai carabinieri l’emissione di un foglio di via che gli vieti in futuro di tornare nella provincia di Massa Carrara.