Pet dal veterinario col contributo comunale

Via alle domande per richiedere l'aiuto messo a disposizione per sostenere le spese sanitarie di cani, gatti e animali da compagnia. Ecco come si fa

MASSA — Cani, gatti e altri animali da compagnia dal veterinario con l'aiuto del Comune: è pubblicato l'avviso annunciato nei giorni scorsi che mette a disposizione un plafond da 10mila euro per sostenere le spese veterinarie e in generale sanitarie per Fido, Micio & Co. Gli aiuti verranno erogati fino a esaurimento dei fondi.

Le domande si possono presentare già da oggi e sino al 31 Dicembre. L'avviso, i requisiti e la modulistica sono tutti disponibili sul sito istituzionale del Comune di Massa. In generale per accedere al contributo bisogna risiedere sul territorio comunale massese e avere un Isee non superiore agli 8.265 euro.

"Un periodo di difficoltà economica, putroppo frequente a causa degli effetti che l'emergenza Covid-19 ha avuto sull'occupazione, può essere percepito come ancora più grave per quanti abbiano in casa uno o più animali domestici che necessitano di cure. Per evitare che ciò costringa a trascurare le necessità dei piccoli amici e spinga, magari, al loro abbandono - spiega l'amministrazione comunale - il Comune di Massa ha previsto dei contributi da erogare, su richiesta e fino ad esaurimento dei fondi stanziati (complessivamente euro 10mila), a quanti abbiano sostenuto spese veterinarie per visite mediche o acquisto di medicinali".