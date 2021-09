A "Chef in campo" si brinda con il Candia

Terremoto in Messico: il momento della forte scossa, il terrore delle persone in fuga e le esplosioni in cielo

il Candia Doc in prima serata nazionale su Alma Tv gli ospiti del programma televisivo brinderanno con la viticoltura eroica apuana

MASSA CARRARA — Il Candia Doc in prima serata su Alma Tv: gli ospiti vip della seconda stagione di “Chef in Campo”, programma dedicato alla cucina in onda dal 13 Settembre alle 21.30, pasteggeranno con un buon calice di Candia dei Colli Apuani Doc.

Per la piccola Doc apuana, espressione della viticoltura eroica toscana, è un’altra straordinaria opportunità di visibilità nazionale in uno dei principali canali specializzati nati dalla fusione di Alice Tv e Marcopolo.

L’iniziativa è del Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc nell’ambito delle azioni previste dal progetto di comunicazione integrata per promuovere e far conoscere le esperienze vitivinicole della provincia di Massa Carrara legandole all’identità e alla storia del territorio.

Dopo Wine Tv, altro canale super specializzato, per il Candia Doc si apre il sipario di un'altra vetrina importante.

Ai fornelli di Chef in Campo si cimenteranno ancora una volta personaggi sportivi, conduttori, giornalisti e showgirl che, affiancati dallo Chef Andrea Palmieri, realizzeranno il piatto del campione raccontandosi attraverso le curiose domande del nostro conduttore Anthony Peth. Ogni piatto sarà poi completato da un ottimo vino scelto con cura dall’esperto Matteo Carreri. Il format è prodotto da Francesca Aiello con la regia di Mario Maellaro.



Le novità della stagione di Chef in Campo sono la presenza in studio di Manuela Romiti, la Cake Creator del programma e una rubrica dedicata alla pizza registrata presso il Ristorante Pizzeria Gelateria Dalodi nel cuore del quartiere Pigneto. In entrambi i casi l’ospite di puntata ne sarà il protagonista: la Cake Creator Manuela realizzerà infatti un dolce studiato per il provetto chef mentre Vittorio Cesarini, in collegamento dal Pigneto, gli dedicherà una pizza.

La partecipazione, in qualità di partner di Chef in Campo, segue una precisa strategia realizzata attraverso il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana – sottomisura 3.2, che ha previsto una moltitudine di azione di comunicazione e promozione.