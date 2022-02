Covid, tra Apuane e Lunigiana 172 casi e 1 decesso

Tensioni in Ucraina, polizia e militari simulano la risposta tempestiva ad una rivolta: l'esercitazione

Coi dati odierni, in provincia dall'inizio della pandemia si sono infettate 37.112 persone e 594 sono morte a causa del virus. Ecco gli aggiornamenti

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Sono 172 i nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale di Massa Carrara, tra le zone Apuane e Lunigiana dove complessivamente da inizio pandemia le persone positive sono ad oggi 37.112. Si registra un nuovo decesso, il che porta la triste conta delle morti riconducibili al virus a 594 in provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Quanto ai ricoveri, presso l'ospedale Apuane di Massa oggi si trovano 39 pazienti Covid nella degenza ordinaria e 4 in terapia intensiva.

I tamponi positivi emersi in più rispetto a ieri si trovano 118 nella zona Apuane e segnatamente nei territori comunali di Carrara 44, Massa 67, Montignoso 7.

In Lunigiana si registrano 54 nuovi casi dislocati tra Aulla 24, Bagnone 1, Casola in Lunigiana 3, Filattiera 1, Fivizzano 3, Fosdinovo 3, Licciana Nardi 5, Mulazzo 1, Pontremoli 4, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 7, Zeri 1.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 1.290 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 10.373 cittadini.

