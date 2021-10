Scuole sicure, più tamponi e in 48 ore

Con un maggior numero di postazioni drive throug e tempestività la Asl attiva percorsi dedicati anti Covid per gli studenti e le loro famiglie

MASSA — Torna attivo il progetto Scuole Sicure per tenere le classi libere dal Covid-19 garantendo così la didattica in presenza, e contemporaneamente la Asl Nord Ovest aumenta le postazioni drive through per l'effettuazione dei tamponi. Così inizia l'anno scolastico, con percorsi di screening dedicati agli studenti e alle famiglie.

"Per facilitare l’accesso - spiega la Asl in una nota - sono stati previsti percorsi specifici. In caso di studente con sintomi insorti a casa il pediatra o il medico di medicina generale prescrive l’esecuzione del test, prenotabile sul portale unico regionale prenotatampone.sanita.toscana.it che riconosce la prescrizione per soggetto in età scolare e garantisce l’esecuzione del test in via prioritaria presso drive through dedicati nelle 48 ore successive alla prescrizione del medico". In attesa dell’esito del test, consultabile nel portale referticovid.sanita.toscana.it dopo 6 - 24 ore, lo studente resta a casa in isolamento fiduciario.

Nel caso in cui lo studente non possa recarsi al drive through per motivi di salute, il pediatra o il medico di medicina generale prescrive l’esecuzione di un test antigenico a casa da parte delle Unità Speciali per la Continuità Assistenziale (Usca). In questa situazione sarà l’Usca a contattare la famiglia per fissare il prelievo.

Questo invece il percorso nel caso di studente con sintomi insorti a scuola: se è disponibile un medico scolastico viene eseguito un tampone antigenico semi-rapido direttamente a scuola in presenza del genitore o del tutore legale, quando il paziente è minorenne. Se non è disponibile un medico scolastico, lo studente, accompagnato dai genitori o tutori legali, esce da scuola e svolge il test nel più vicino drive through indicato dal dipartimento di prevenzione.