Non può esser lì ma deruba i clienti del negozio

Su di lui pendeva un foglio di via obbligatorio dal territorio massese ma lui l'aveva violato per recarsi a rubare. Adesso la sua posizione si aggrava

MASSA — Lì a Massa non ci sarebbe dovuto essere perché su di lui pendeva un foglio di via obbligatorio. Invece lui l'aveva violato per recarsi in un negozio del centro cittadino a derubare i clienti. Sono stati i commessi, esasperati dagli atteggiamenti molesti del 31enne, a chiamare le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa che hanno fermato e sottoposto a controllo il giovane. L’uomo è stato condotto in caserma e, dopo gli accertamenti di rito, è stato denunciato per la violazione delle misure a cui era sottoposto, vale a dire appunto il foglio di via e anche la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.

"Non è la prima volta che il giovane, nonostante i divieti di transito nel capoluogo massese - spiegano i carabinieri in una nota - si è reso protagonista di fatti simili, tanto che è stato destinatario di una richiesta di aggravamento della misura cautelare in corso".