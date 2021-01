In terra apuana 1524 vaccinati anti-Covid

Tra coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino ci sono 199 ospiti delle residenze sanitarie assistenziali

MASSA — Sono 1524 i vaccinati nella zona delle Apuane. Il dato, aggiornato all'8 gennaio, arriva dal report della Asl Nord Ovest. Tra loro ci sono anche 199 anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite, le Rsa.

A livello provinciale di Massa Carrara, secondo i dati messi a disposizione dalla Regione Toscana nelle Rsa risultano somministrate 507 dosi di vaccino, mentre in totale sono vaccinati 2038 cittadini.

Sul territorio della Asl Nord Ovest sono in tutto 24 i team vaccinali composti da medici, infermieri, OSS, assistenti sanitari, sociali e amministrativi all'opera. A ieri era stato vaccinato il 64 per cento della platea vaccinabile in questa prima fase.