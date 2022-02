Gianluca Gori, ecco chi è l'alter ego di Drusilla Foer: «Con Iva Zanicchi tutto un equivoco» Gianluca Gori, ecco chi è l'alter ego di Drusilla Foer: «Con Iva Zanicchi tutto un equivoco»

Attualità venerdì 04 febbraio 2022 ore 16:45

Lavori alla rete del gas, occhio ai divieti

Il cantiere per tre giorni innescherà limitazioni al transito nei tratti via via interessati dall'intervento con conseguenti deviazioni

MASSA — Si lavora alla rete del gas, la prossima settimana, in viale Stazione. Dal 7 al 9 Febbraio è istituito con ordinanza dirigenziale il divieto di transito nel tratto interessato dal cantiere per i veicoli provenienti da piazza IV Novembre e via Carducci. Terminata la fase lavorativa sul tratto ascendente di viale Stazione la ditta incaricata interverrà sulla parte discendente e il divieto di transito verrà applicato nel tratto di viale interessato dal cantiere, compatibilmente con le fasi di avanzamento dei lavori. Le auto provenienti da mare verranno dirottate verso viale Roma, quelle provenienti da monti potrebbero essere interessate da un cambio di corsia e/o senso unico alternato controllato da movieri. A occuparsi della segnaletica e del controllo della viabilità, oltre che della sicurezza e delimitazione del cantiere, sarà la ditta incaricata dei lavori.