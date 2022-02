Clienti pregiudicati, il questore chiude il locale

Il momento in cui un missile colpisce un grattacielo in centro a Kiev

Un arresto per spaccio nelle scorse settimane, poi gli accertamenti sui troppi avventori con precedenti. Così la licenza è stata sospesa per 10 giorni

MASSA — Un arresto per spaccio in quel locale e poi i successivi accertamenti che hanno portato ad accertare come fosse ritrovo abituale per vari pregiudicati: ecco perché, ravvisando una situazione di pericolosità sociale, il questore di Massa-Carrara ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di un esercizio nel comune di Massa.

Il decreto, che prevede la chiusura del locale per dieci giorni, è stato notificato alla titolare del locale ieri pomeriggio dal personale della divisione amministrativa e dalla squadra volanti.

Proprio gli agenti delle volanti nelle scorse settimane lì avevano arrestato un uomo per spaccio di droga. La squadra amministrativa della questura ha poi potuto verificare che, in diverse precedenti circostanze, le forze dell’ordine avevano riscontrato la presenza di numerosi pregiudicati tra i clienti, segnatamente con precedenti di polizia e condanne per reati in materia di stupefacenti e contro la persona.

A ciò negli ultimi mesi si erano aggiunti svariati interventi per disturbo della quiete e della sicurezza da parte di polizia e carabinieri. Valutata la situazione, il questore ha deciso per la chiusura temporanea del locale. Adesso se simili situazioni dovessero ripetersi la licenza potrà essere revocata.