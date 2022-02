La movida alla prova delle nuove regole

È passato il primo fine settimana di nuovi orari per la vita della notte, con la nuova ordinanza che rimodula i divieti anche per zone della città

MASSA — È andata. La movida cittadina ha trascorso il suo primo fine settimana con le nuove regole destinate a governare le aperture notturne dei locali in centro e non solo sino al 13 Marzo prossimo. Dopo il giro di vite sulle attività degli esercizi nelle notti massesi, l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria dei commercianti si sono messe a tavolino per confrontarsi e giungere a una modifica dell'ordinanza comunale con la stretta di metà Gennaio nell'ottica di un maggior equilibrio tra le diverse istanze: sicurezza, quiete pubblica e capacità di poter lavorare per i locali.

Il risultato è stato una nuova ordinanza, la numero 18 di quest'anno, con nuova disciplina gli orari di apertura dei locali pubblici. "Con il nuovo provvedimento - si legge nella nota del Comune di Massa presente sul portale istituzionale - si accolgono alcune proposte avanzate dalle associazioni di categoria e, nel contempo, si mantengono in essere le disposizioni che hanno consentito, in queste settimane, di iniziare a riportare sotto controllo l'ordine pubblico nel centro città nelle ore notturne mitigando il decadimento della qualità di vita dei residenti".

La modifica dell'orario di chiusura dei locali attua una distinzione tra le diverse zone della città: la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione, con sgombero di tutti gli avventori presenti all’interno del locale e chiusura, viene posticipata alle una (e fino alle 5 del mattino) nel centro storico in un perimetro ricompreso tra Largo Matteotti, via delle Mura Nord, piazza Settimina, via Zoppi, via Guglielmi, via Cairoli, via Guidoni, piazza Mercurio, via Bigini, piazza Martana, via Bastione, via Del Giudice, via Petrarca, via Acquedotto, via Chiesa, piazza Liberazione e via Europa.

Per i locali nella restante parte del territorio massese, la chiusura (sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione con sgombero di tutti gli avventori presenti all’interno del locale) viene posticipata alle 2, sempre fino alle 5.

Ancora: dalle ore 22,30 su tutto il territorio comunale sono vietate la vendita per asporto ed il consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine. Dalle ore 23,30 sarà permesso consumare solo all’interno degli esercizi e aree pertinenziali o date in concessione, abilitate e attrezzate, con consumazione al tavolo o al bancone.

Il provvedimento, oltre a disciplinare gli orari delle attività e regolamentare il consumo di alcolici, ribadisce poi il divieto di assembramento e l’obbligo di osservare scrupolosamente il distanziamento sociale, ad integrazione dei provvedimenti nazionali, per contrastare il pericolo di contagio da Covid-19.