Picco Covid con 30 nuovi positivi in zona Apuane

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

Recrudescenza nell'espansione del contagio rispetto ai 6 nuovi casi emersi ieri. Ecco i dati in dettaglio dai bollettini di Regione e Asl

MASSA — Sono 30 i nuovi casi di positività a coronavirus Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore in zona Apuane, mentre nell'ambito territoriale di Massa Carrara si registrano due decessi relativi a un uomo di 87 e a una donna di 99 anni. E' quanto riportano i bollettini emessi quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione Toscana che in termini assoluti segnano una recrudescenza nell'espansione del contagio dopo i 6 casi emersi ieri.

La mappatura comune per comune, elaborata dalla Asl, localizza così i nuovi positivi nella zona: Carrara 24, Massa 4, Montignoso 2. All'ospedale Noa di Massa si trovano attualmente ricoverati 48 pazienti Covid, 9 dei quali in terapia intensiva.

A livello provinciale il contagio ha colpito 35 persone in più nelle ultime ventiquattro ore, mentre con i due decessi odierni la triste contabilità delle vittime totali da inizio pandemia in provincia raggiunge la soglia dei 400 morti. Il bollettino della Regione conta un totale, oggi, di 7.845 persone positive a coronavirus in provincia di Massa Carrara che si conferma tra quelle a più elevato tasso di notifica ma anche quella a più alto tasso di mortalità.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 210 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 6.519 cittadini. I guariti sono 236 in più di ieri.

Per leggere i dati relativi alla Lunigiana clicca qui.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.