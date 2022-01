Temperature in picchiata, occhio ai contatori

È Gaia Spa a mettere in guardia gli utenti delle zone servite nelle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia dagli effetti del freddo sugli impianti

MASSA — Le temperature scendono in picchiata sotto lo zero termico mettendo a rischio i contatori dell’acqua. È il gestore di servizio idrico Gaia Spa a mettere in guardia gli utenti delle zone servite nelle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia dagli effetti del freddo sugli impianti. Meglio proteggerli, soprattutto nelle ore notturne.

Le basse temperature possono danneggiare il contatore dell’acqua, che può congelarsi e rompersi irrimediabilmente, portando all'interruzione dell'erogazione dell’acqua dal rubinetto. I contatori maggiormente a rischio sono quelli all'esterno dei fabbricati, in locali non chiusi e non isolati dal freddo.

Per proteggere i contatori è generalmente sufficiente tenere chiusi i vani d'alloggiamento. In caso di temperature particolarmente rigide è consigliabile coprire l'impianto con materiali isolanti specifici, come il polistirolo o il poliuretano espanso, lasciando visibile il quadrante con le cifre per la lettura. È sconsigliato avvolgere il contatore con materiali che assorbono acqua, come stracci, perché potrebbero peggiorare la situazione.

E se il guaio ormai è fatto? Se il contatore risulta già congelato ma non ancora rotto, è opportuno avvolgerlo con una coperta vecchia o con dei giornali, aspettando che si scongeli. Per richiedere l'intervento tecnico di sostituzione del contatore il numero da contattare è il numero verde Emergenze e Guasti 800-234567, gratuito e attivo da telefonia fissa e mobile 24 ore su 24.