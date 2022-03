Covid, un morto e 136 casi tra Apuane e Lunigiana

Dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati 40.286 i cittadini della provincia rimasti contagiati dal virus. Ecco gli aggiornamenti

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA — Sono 136 i nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale di Massa Carrara, tra le zone Apuane e Lunigiana dove complessivamente da inizio pandemia le persone positive sono ad oggi 40.286.

Si registra un nuovo decesso, il che fa aumentare la triste conta delle morti riconducibili al virus a 609 in provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Nel territorio della Asl Nord Ovest oggi sono 989 i nuovi casi riscontrati, mentre rimangono isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate 1.513 cittadini.

